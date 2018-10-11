Robert Prosinecki: İki takım da eksiklerini gördü

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam, zevkli bir maç oynadıklarını belirtti.

İki takımın da çok güzel bir maç çıkardığını ifade eden Prosinecki, "Atmosfer çok güzeldi. Dolu tribünlere oynadık. Keyifli bir taraftar grubu vardı." diye konuştu.

Takım olarak iki farklı oyun oynadıklarını aktaran Prosinecki, "Birinci yarı biraz daha iyiydik. İkinci yarı ise değişikliklere gittik. Maç daha düşük tempoda geçti. Türkiye'nin Rusya bizim Kuzey İrlanda maçımız var. İki takım da eksiklerini gördü. Bunları gidermek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.