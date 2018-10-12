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, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

, ’de karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 18:31

'in 9. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas çalışmalarıyla devam ederken antrenmanın son bölümünü ise çift kale maç ile tamamladı.

Antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Rocco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.

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Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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