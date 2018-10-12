Çaykur Rizespor'da ilk yarı hedefi 20 puan

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk , Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, lige milli maçlar dolayısıyla verilecek arada, takımın eksiklerini tamamlamaya çalışacaklarını belirterek, "Bir hazırlık maçı yapacağız. Bu maçta da oynamayan oyuncularımızı göreceğiz. İyi bir hazırlık maçı olacak. Bu arayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Zorlu bir maratona girdiklerinin altını çizen Buruk, "Sahamızda Atiker Konyaspor ile maç yapacağız. Bu maçın ardından sonra zorlu bir süreç bizi bekliyor. Her karşılaşmaya kazanmak için çıkıyoruz." diye konuştu.

Buruk, ligin devre arasına kadar en yüksek puanı almaya çalışacaklarını vurgulayarak, "Devre arasına kadar hedefimiz 20 puanı yakalamak. Buna ulaşabilirsek çok daha iyi olacak. Zor bir fikstürümüz var. Geride kalan 9 hafta bizim için zor bir fikstür. Buradan maksimum puanı almaya çalışacağız. Sahaya çıkan tüm oyuncularımıza güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.