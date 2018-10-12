Goller Rusya’ya

Gençleşen ve yenilenen ay-yıldızlılar pozitif futboluyla yine ışık saçtı MAÇIN RÖNTGENİ 1-
RIZE'YE milli maç yakıştı. Tribünlere dağıtılan 15 bin bayrağın da etkisiyle tamamen kırmızı- beyaz renklere bürünen Rize
'deki coşku, burada milli takım
a duyulan özlemin bir göstergesiydi. 2-
İLK 20 dakikada milli takım özellikle savunmada öyle kritik pas hataları yaptı ki adeta rakibe topu hediye ettiler. Birinde Çağlar Söyüncü diğerinde ise Okay Yokuşlu'nun takım arkadaşına gönderirken kısa düşen pasları, milli takımın maça çok konsantre başlamadığının özetiydi. 3-
RAKIBINE karşı çok sayıda gol pozisyonuna giren millilerin bu atakları son vuruşlardaki başarısızlık nedeniyle golle sonuçlanamadı. 4-
MILLI takımın yaratıcı oyuncu eksikliği bu maçta dikkat çekti. Orta sahada Oğuzhan Özyakup
sorumluluğu üzerine almaya çalışsa da kanatlarda Hakan Çalhanoğlu
ve Cengiz Ünder aynı arzu ve istekte değildi. 5- BOSNA Hersek
karşısında gol atamasa da ileride yaptığı pres ve savunmadan hızlı çıkışlarda ortanın biraz üzerinde görüntü ortaya koyan milli takım, Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya maçı öncesi eksiklerini görme noktasında iyi bir maç çıkardı. HAKAN'DAN 6 ŞUT
Milan forması giyen milli futbolcumuz dün rakip kaleye 1'i isabetli tam 6 şut çekerek, bu istatistikte en iyi isim oldu. Çalhanoğlu ayrıca 62 pasta 56 isabetle, yüzde 90'lık bir oran yakaladı. RAKİPLER SESSİZ KALDI
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin de yer aldığı B Grubu 2. Grup'ta Rusya, İsveç'i konuk etti. Karşılaşmadan gol sesi çıkmayınca mücadele 0-0 bitti. Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Rusya birinci sıraya çıktı. 1 puanda kalan İsveç ise üçüncü sırada yer aldı. 3 puanla ikinci sırada bulunan Türkiye, pazar günü Rusya deplasmanından galibiyetle dönerse grup liderliğini eline geçirecek.