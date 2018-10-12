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a başlayan golle tanıştı

Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra a başlayan , profesyonel kariyerinin ilk gollerini attı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 15:51
Futbola başlayan Usain Bolt golle tanıştı

ekiplerinden Central Coast Mariners'ta forma giyen 8 olimpiyat madalyası sahibi Jameikalı atlet , kariyerinin ilk gollerine imza attı.

Kazandığı madalyalarla adını atletizm tarihine altın harflerle yazdıran Usain Bolt, takımının Macarthur South West United ile oynadığı maçta 95 numaralı formayla ilk 11'de sahaya çıktı.

32 yaşındaki Jameikalı, takımının 4-0 kazandığı maçta 57. ve 68. dakikalarda iki gole imza atma başarısı gösterdi.

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Futbola başlayan Usain Bolt golle tanıştı
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