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Ryan Babelli , 'yı üç golle geçti

, Beşiktaşlı Ryan Babel'in de oynadığı 'nde 'yı 3-0 yendi

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 00:07
Ryan Babelli Hollanda, Almanya'yı üç golle geçti

Milli Takımı, 'nde 'yı 3-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında Hollanda, Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği Johan Cruyff Arena'daki mücadelede Almanya'yı konuk etti.

Hollanda, maçın 30. dakikasında Virgil van Dijk'in attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti. 86. dakikada Memphis Depay'ın golüyle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, 90+2. dakikada Georginio Wijanaldum'un attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Hollanda Milli Takımı'nda maça ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, 67. dakikada yerini Arnaut Groeneveld'e bıraktı.

İtalyan temsilcisi Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 57 dakika sahada kaldı.

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Ryan Babelli Hollanda, Almanya'yı üç golle geçti
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