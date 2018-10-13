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ve Frey ilk 11'e

Cezayir ’ndan çıkarılıp tedavi için İstanbul’a gönderilen Islam Slimani, Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı lig maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Phillip Cocu, forvet hattını Roberto ile Michael Frey’e emanet edecek.

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Soldado ve Frey ilk 11'e

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta uyluk kemiğinden sakatlanan ve bu yüzden Cezayir Milli Takım'ndan çıkarılan İslam Slimani, dün sabah erken saatlerde İstanbul'a geldi.

Tedavisine başlanan Cezayirli yıldızın Sivasspor deplasmanında takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi.

Böylece eline büyük bir fırsat geçirdi. Slimani'nin sakatlığına rağmen 4-4-2 sisteminden vazgeçmek istemeyen Cocu, Frey'in yanında Soldado'yu görevlendirmek istiyor. Son dönem performansından hayli memnun olunan İspanyol golcü, bu sezon ligde ilk kez 11'de oynayacak.

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Soldado ve Frey ilk 11'e
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