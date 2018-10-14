Ben gençleri istiyorum

A Milli Takım
Teknik Direktörü Lucescu, düzenlediği basın toplantısında başarı için zamana ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Yeni bir yapılanma sürecinde olduklarını kaydeden tecrübeli hoca, "Genç oyuncuları tanımak, nerede, nasıl oynayacağını görmek lazım. Düzen kurmak, zaman isteyen bir şey. Az sayıda antrenör gençlerle yola çıkmayı tercih eder. Gençleri tanımak, zaman vermek ve güvenmek lazım
" dedi. Lucescu Rusya
hakkında ise şunları söyledi: "Rusya fizik gücü yüksek tecrübeli oyunculardan kurulu. Biz ise onlara göre daha farklıyız. Fizik gücümüz Rusya ile kıyaslanamaz.
Daha kısa paslarla oynamaya çalışan bir takımız. Ben Türk futbol
cuların kalitelerini öne çıkarmaya yönelik bir futbol oynatmaya çalışıyorum. YANLIŞ 'ARDA' ÇEVİRİSİ KIZDIRDI
Basın toplantısında Lucescu'ya, "Rusya'da Kokorin, Türkiye'de ise Arda olayların içinde. Ne düşünüyorsunuz"
diye soruldu. Ancak tercüman bu soruyu, "Yarın (bugün) Arda 11'de oynayacak mı" şeklinde yanlış çevirince Lucescu sinirlendi.
Rus gazetecinin, sorusunu İngilizce tekrar etmesi sonucu Rumen çalıştırıcı Rusça cevap verip, "Onlar şu anda burada yok ve oynamıyorlar. Konuşacak bir şey yok"
cevabını verdi. RUSYA'DA FORVET KRİZİ
Rusya'da golcü futbolculardan Smolov'un sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği Türkiye
maçı öncesi, Dzyuba'nın sakatlığı da teknik direktör Stanislav Cherchesov'u düşündürüyor. Kulüp doktorlarından yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki yıldızın durumu maç saatinde belli olacak. Cherchesov da basın toplantısında, "Dzyuba iki gündür antrenman yapamadı. Doktorlarla görüşüyoruz. Ona göre karar vereceğiz" ifadesini kullandı. Cherchesov maçla ilgili ise, "Lucescu'nun takımını nasıl hazırladığını biliyoruz. Türkiye güçlü yönleri olan, teknik bir takım" dedi ?CENK TOSUN GÖREV BAŞINA
A Milli Takım'ın bugün Rusya karşısındaki gol silahı, Everton forması giyen milli yetenek olacak A
Milli Futbol Takımı, UEFA
Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında bugün Rusya'ya konuk olacak. B Ligi 2. Grup'ta ilk maçta 2-1 kaybettiği rakibini devirerek rövanşı almayı isteyen ay-yıldızlılar, hedefine ulaşırsa liderliğe yükselecek. Lucescu'nun hafta içinde Bosna Hersek
ile oynanan ve golsüz berabere biten hazırlık maçının kadrosundan 3 değişiklik yapması bekleniyor. Sağ bekte Şener'in yerine Zeki, stoperde Kaan'ın yerine Serdar, forvet hattında da Enes'in yerine Cenk ilk 11'de forma giyecek.