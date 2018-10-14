Bursa sokaklarından Barcelona tesislerine

Bursa'da 3 yıl önce sokak aralarında top koşturan minik futbolcular, şimdilerde dünya devi Barcelona'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada boy göstermeye hazırlanıyor. İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenecek olan 'Barcelona CUP'ta mücadele edecek olan Nilüfer Futbol Kulübü'nün 2008 ve 2009 doğumlu yetenekleri, hünerlerini dünya arenasında sergileyecek. 80 ayrı ülkeden takımların katılacağı turnuva için 15 futbolcu, 3 antrenör ve 10 veli ile 25 Ekim'de yola çıkacak olan kafile, kendinden emin bir görüntü çiziyor.

EKONOMİK YÜKÜ VELİLER SIRTLADI

Sokakların arasından dünya devi Barcelona'nın tesislerine dek uzanacak bu hayal dolu yolculukta ise miniklerin en büyük destekçileri velileri ve kulüp çalışanları olacak. Özellikle miniklerin velileri çocuklarının İspanya'daki turnuvada yer alabilmesi için ekonomik yükü sırtlarken; Nilüfer Futbol Kulübü, kendi yaş grubunda 16 takımın yer alacağı kategoride mücadele verecek. Çalışmalarını Bursa'da sürdüren teknik heyet ve oyuncular ise İspanya yolculuğu öncesinde açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİREY, İYİ VATANDAŞ, İYİ SPORCU"

3 yıl önce Nilüfer Futbol Kulübü'nü kardeşi Tuncay Öztürk ile birlikte kurduklarını dile getiren antrenör Ayvaz Öztürk, önceliklerinin Türk futboluna futbolcu yetiştirmek olduğunu belirterek "Eski federasyon başkanımız Hasan Doğan'ın söylediği bir söz vardı, 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu' diye. Biz de bu sözden hareketle takımımızı oluşturduk. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Yetenekli oyuncuları keşfettikçe heyecanımız artıyor. Barcelona CUP Turnuvası'nın çocuklarımızın gelişimi için iyi olacağını düşündük. Brezilya'dan, İngiltere'den, Finlandiya'dan, Japonya'dan ve daha pek çok ülkeden oyuncu gruplarıyla hem kültür alışverişi yapacaklar, hem de futbollarını geliştirecekler" dedi.

"KENDİ YAĞINDA KAVRULAN BİR KULÜBÜZ"

Kulüp olarak ciddi bir ekonomik güçlerinin bulunmadığı söyleyen Ayvaz Öztürk, "Turnuvaya dahil olacağımızı öğrendiğimizde çok sevindik. Ancak nasıl gideceğimizi velilerimiz ile konuştuk. Bizim ciddi bir ekonomik gücümüz yok, ancak velilerimiz bu konuda çok destek oldu, onların katkısıyla birlikte İspanya'ya gidebileceğiz. Velilerimize teşekkür ediyorum. Kendi yağında kavrulan bir kulübüz" diye konuştu.

"RAKİP DEFANS ADIMI DUYUNCA TİTRESİN"

Nilüfer Futbol Kulübü oyuncuları ise İspanya yolculuğu öncesinde oldukça heyecanlı. 10 yaşındaki santrfor Ata Gürsoy, 2.5 yıldır takımda yer aldığını belirterek "Ülkemizi İspanya'da temsil edeceğiz. Çok mutluyuz, inşallah orada iyi bir sonuç alıp en iyi şekilde Türkiye'ye döneceğiz" derken rakip oyunculara da mesaj vererek, "Rakip defans benden korksun, adımı duyunca titresin" ifadesini kullandı.

"HAYALİM MANCHESTER CITY'DE OYNAMAK"

11 yaşındaki orta alan oyuncusu Alişan Özbitirgiç ise, "Takım arkadaşlarım ve kendime çok güveniyorum. Hocalarımız ve velilerimize de teşekkür ediyorum, bizi çok iyi yetiştirdiler. Arkadaşlarım olmasaydı ben de gelişemez ve güzel oynayamazdım" diyerek hayalini ise şöyle açıkladı:

"Hayalim Manchester City'de oynamak, çünkü İngiltere'yi çok seviyorum, orada orta sahada iyi bir oyuncu olmak isterim. Komşumuz beni Isco'ya benzetiyordu. Biraz da o yüzden idol olarak da Real Madrid'in oyuncusu Isco'yu örnek alıyorum. Forvet arkası oynuyor, ama çok seviyorum."

"İYİ BİR TAKIMA SAHİBİZ"

10 yaşındaki santrfor Ali Elkoca da, "2 yıldan beridir Nilüfer FK'da oynuyorum. Çok heyecanlıyım, İspanya'da iyi oynayacağımıza inanıyorum. Anneme, babama, velilere, hocalarıma, arkadaşlarıma herkese çok teşekkür ediyorum. Hayalim İspanya'da oynamak. Umarım bunu gerçekleştirebilirim" şeklinde konuştu.

Grubu değerlendiren 11 yaşındaki sol kanat oyuncusu İbrahim Kıvanç Eroğlu ise, "Grubumuzun fazla dişli olduğunu düşünmüyorum, takım ruhumuzdan dolayı onları yenebiliriz çünkü iyi bir takıma sahibiz" yorumunu yaptı. Oyunculardan Tuna Koru ve Görkem Şenay da hayallerinin İspanya'da futbol oynamak olduğunu dile getirdi.

Barcelona CUP, 26 Ekim tarihinde İspanya'nın Barselona şehrinde başlayacak.