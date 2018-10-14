İşte Fatih Terim'in rotasyon sırrı

Geçen sezon G.Saray'ı şampiyonluğa taşırken, 14 oyuncu kullanan Fatih Terim, bu sezon ligin geride kalan 8 haftadasında 22 oyuncuya forma verdi. İlk 11'de ise 19 farklı ismi kullandı.

Terim'in, sahaya sürdüğü futbolcu skalasını genişletmesinin nedeni analiz ekibinin, sezon başında sunduğu rapordan kaynaklanıyor. Raporda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlardan 18 oyuncunun 500'den fazla dakika süre aldığı vurgulanıyor. Muslera dışında her oyuncusunu rotasyona sokan Terim; ligde Mariano, Ozan Kabak ve Ömer Bayram'ı tercih ederken Şampiyonlar Ligi'nde Martin Linnes, Maicon ve Nagatomo'dan vazgeçmiyor. Galatasaray'da sezon başından bu yana 500 dakikadan fazla süre alan oyuncu sayısı da 13.

5-2'LİK MAÇTA TRİBÜNE ÇIKTI

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını U21 takımı ile yaptığı maçla sürdürdü. Metin Oktay Tesisleri'ndeki mücadeleyi A Takım, Maicon, Sinan, Fernando, Yunus ve Ali Yavuz'un golleriyle 5-2 kazandı. Teknik direktör Fatih Terim maçı tribünden izledi.

500 DAKİKA BARAJINI AŞAN İSİMLER