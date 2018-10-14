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Lucescu: “Böyle olacağını biliyorduk”

A , UEFA Uluslar Ligi 2. Grup 3. maçında deplasmanda ’ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan , “Rusya daha güçlüydü. Beklediğimiz futbolu oynadılar, böyle olacağını biliyorduk” dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 22:33 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 22:34
Lucescu: “Böyle olacağını biliyorduk”

A Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, " daha güçlüydü, bu gerçek. Beklediğimiz futbolu oynadılar, biliyorduk böyle olacağını. Duran toplar, kontra ataklar, bunu biliyorduk. Beklemediğimiz bir anda kontra ataktan golü yedik. İlk golde de inanılmaz bir hatadan faydalandılar. Zannediyorum daha fazla pozisyon da olmadı" dedi.

Rakiplerinin daha tecrübeli olduğunu belirten Lucescu, "Rusya'da 2 yıl boyunca aynı ekip oynadı, daha tecrübeliler. Bütün oyuncular kendi takımlarında da ilk 11 oynayan oyuncular. ve Emre Akbaba gibi iki önemli oyuncumuz sakattı. Görüyoruz ki, Rusya'nın tüm oyuncuları bizimkilerden fazla koşuyor" şeklinde konuştu.

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