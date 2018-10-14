PSG’ye niyet Galatasaray’a kısmet

UEFA
, G.Saray ile yapılan FFP anlaşmasını geçen hafta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri gönderdi ve uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine karar verdi. Bu karara itiraz eden Galatasaray
yarın CAS'a başvuracak ve Başkan Mustafa Cengiz
basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı kulübü CAS sürecinde yeni anlaştığı avukat Kemal Kapulluoğlu'nun temsil edeceği öğrenildi. ANLAŞMA NEDENİYLE FORVET ALMADIK
Daha önce TFF için çalışmış olan Kapulluoğlu'na güvenen Galatasaray cephesi, "UEFA transfere sınırsız para harcayan PSG
'ye yaptırımda bulunmak istiyor. PSG'yi tekrar inceleme karar verdiler ve bizi de PSG yüzünden tekrar inceleme sürecine dahil ettiler. Yazın 4 yıllık anlaşma imzaladık. Transferde bu anlaşmaya uymak için forvet almadık. Anlaşma bozulmayacak
'' görüşünü paylaştı. BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ
Neymar, PSG'ye gittiğinden beri İspanya La Liga
'nın Başkanı Tebas, yanına Juventus'un patronu Agnelli'yi alıp UEFA içinde FFP adı altında Fransız kulübüne karşı kampanya yürütüyor. Galatasaray ile yapılan 4 yıllık anlaşmanın komisyona geri dönmesi de bu güç savaşının tezahürü. Galatasaray yönetimi, finansal kontrol komitesinin başındaki Portekizli hukukçu Cunha Rodrigues'in tavrına ve kime yakın olduğuna dikkat etmeli! FRANSIZLAR BİR ŞOK DA ŞİKE İDDİASI İLE YAŞADI
UEFA kıskacındaki Fransız temsilcisi PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Sırp rakibi Kızılyıldız'ı 6-1 yendiği karşılaşmayla ilgili şike soruşturması başlatıldı. Paris'te 3 Ekim'de oynanan maç öncesinde Kızılyıldız'da görevli bir yöneticinin, karşılaşmayı 5 farkla kaybedecekleri yönünde 5 milyon Euro'luk bahis oynadığı iddiası üzerine UEFA yetkilileri harekete geçti.
PSG ve Kızılyıldız yetkilileri ise hiçbir zaman böyle bir olayın içinde yer almadıklarını dile getirdiler.