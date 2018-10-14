Türkiye liderlik şansını kaybetti

Ağırladığı Rusya'ya 2-1 yenilen, konuk olduğu İsveç'i ise 3-2 mağlup eden Türkiye, deplasmanda oynadığı Rusya mücadelesini 2-0 kaybetti.

Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Rusya, liderliğini korudu. Son maçı öncesi 3 puanda kalan Türkiye ise liderlik şansını yitirdi.

Gruptaki müsabakalar, 17 Kasım'daki Türkiye-İsveç ve 20 Kasım'daki İsveç-Rusya karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

B Ligi'ndeki gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise sonraki turnuvada C Ligi'ne düşecek. Ayrıca B Ligi'nde en çok puanı olan ve EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke, Mart 2020'de Avrupa Şampiyonası finallerine gidecek takımı belirlemek için play-off oynayacak.

B Ligi 2. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Av P Rusya 3 2 1 0 4 1 +3 7 Türkiye 3 1 0 2 4 6 -2 3 İsveç 2 0 1 1 2 3 -1 1