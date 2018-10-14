Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Türkiye liderlik şansını kaybetti

liderlik şansını kaybetti

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 2. Grup'taki üçüncü karşılaşmasının ardından Rusya'nın 4 puan arkasında 2. sırada yer aldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2018 21:25 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 21:26
Türkiye liderlik şansını kaybetti

Ağırladığı Rusya'ya 2-1 yenilen, konuk olduğu İsveç'i ise 3-2 mağlup eden , deplasmanda oynadığı Rusya mücadelesini 2-0 kaybetti.

Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Rusya, liderliğini korudu. Son maçı öncesi 3 puanda kalan Türkiye ise liderlik şansını yitirdi.

Gruptaki müsabakalar, 17 Kasım'daki Türkiye-İsveç ve 20 Kasım'daki İsveç-Rusya karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

B Ligi'ndeki gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise sonraki turnuvada C Ligi'ne düşecek. Ayrıca B Ligi'nde en çok puanı olan ve EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke, Mart 2020'de Avrupa Şampiyonası finallerine gidecek takımı belirlemek için play-off oynayacak.

B Ligi 2. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAvP
Rusya321041+37
Türkiye310246-23
İsveç201123-11

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye liderlik şansını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN