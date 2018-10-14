Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Uçan Türk Uğurcan Çakır

Uçan Türk

lu kaleci , Türkiye U21 Milli Takımı’nın Fransa’yla oynadığı maçta 12 kurtarışa imza attı.

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Uçan Türk Uğurcan Çakır

Türkiye , Fransa ile oynadığı maçı 1-0 kaybederken, 90 dakikaya damgasını vuran isim 'un kalecisi oldu. Uğurcan, Fransızların 15 şutundan 12'sini kurtarırken, 1 gole engel olamadı. Rakibin iki topu da direkten döndü. 22 yaşındaki file bekçisi bu performansıyla büyük beğeni topladı. Bordo-mavili takımın üçüncü kalecisi olan Uğurcan, geçtiğimiz sezon 6 maçta forma giymiş, ağlarında 12 gol görmüştü.

EN DAYANIKLI İSİM PEREIRA

spor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı. Sakatlığı bulunan Ibanez ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Bordo-mavililer antrenmanda yo-yo (dayanıklılık) testi yaptı. Testte Pereira birinci olurken, Semih Karadeniz ikinci, Sosa ise üçüncü oldu.

50 Cent'ten Khabib Nurmagomedov'a flaş teklif
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Uçan Türk Uğurcan Çakır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN