Beşiktaş'ta Adriano şoku!

Beşiktaş, tecrübeli sol bek Adriano'nun sakatlığı ile ilgili kulübün resmi internet sitesinden açıklama yayınladı. Brezilyalı oyuncunun Göztepe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Adriano'nun sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:



"Futbol Takımımızın 13 Eylül Cumartesi günü U-21 Takımımızın da katıldığı antrenman maçı sırasında sol ayağına darbe alan futbolcumuz Adriano Correia'nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucuna göre; sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Sol diz iç yan bağ ve kapsülünde ödem tespit edilen Brezilyalı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.