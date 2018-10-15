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'ta şoku!

'ın Brezilyalı sol beki sakatlığı nedeniyle siyah beyazlı takımın hafta sonu Göztepe ile oynayacağı Süper Lig maçında forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi: 15.10.2018 14:46 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 14:57
Beşiktaş'ta Adriano şoku!

, tecrübeli sol bek 'nun sakatlığı ile ilgili kulübün resmi internet sitesinden açıklama yayınladı. Brezilyalı oyuncunun Göztepe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Adriano'nun sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol Takımımızın 13 Eylül Cumartesi günü U-21 Takımımızın da katıldığı antrenman maçı sırasında sol ayağına darbe alan futbolcumuz Adriano Correia'nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucuna göre; sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Sol diz iç yan bağ ve kapsülünde ödem tespit edilen Brezilyalı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Beşiktaş'ta Adriano şoku!
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