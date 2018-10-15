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Bursa& taktiği hazır

Teknik direktör Terim, takımı zorlu süreçten her kulvara farklı 11 uygulamasıyla çıkarmanın planları içerisinde...

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018
Bursa&Schalke taktiği hazır
Eylül ayındaki milli ara sonrası Aslantepe'de iki maç yapan Galatasaray, Süper Lig'de farklı, Şampiyonlar Ligi'nde farklı ilk 11 ve oyun anlayışı ile sahaya çıkmıştı. Kasımpaşa maçında Galatasaray'ı analiz edemeyen 3-0'lık yenilgiyle Rusya'ya dönmek zorunda kalmıştı. 4-1 kazanılan Kasımpaşa maçında Ozan Kabak'ı oynatan Terim, Fernando'yu Lokomotiv'e saklamıştı. G.Saray; Bursa ve maçları için de aynı planı uygulayacak.

ÖMER VE OZAN GÖREVE
Terim yorucu bir yolculuk yapacak Nagatomo'yu Bursaspor maçında dinlendirip, Ömer Bayram'ı oynatacak. Japon sol bek, Schalke'ye hazırlanacak. Tecrübeli hoca, stoperde Ozan Kabak ve Maicon'u, sağ bekte Mariano ve Linnes'i, ön liberoda Donk ve Fernando'yu, forvette Feghouli ve Onyekuru'yu dönüşümlü kullanacak.

BURSASPOR 11'I
Muslera Mariano Ozan Serdar Ömer Donk Ndiaye Feghouli Belhanda Rodrigues Sinan

SCHALKE 11'I
Muslera Linnes Maicon Serdar Nagatomo Fernando Ndiaye Onyekuru Belhanda Rodrigues Eren
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Bursa&Schalke taktiği hazır
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