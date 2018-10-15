Bursaspor'un Galatasaray kabusu

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Bursaspor, 19 Ekim Cuma günü İstanbul'da Galatasaray'a konuk olacak. Bu zorlu randevu öncesinde iki takımın son yıllardaki maçlarına bakıldığında ise yeşil beyazlıların rakibi karşısında oldukça fazla zorlandığı görülüyor.

16 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray karşısındaki son galibiyetini 2011/12 sezonunda Bursa'da oynanan lig maçında 1-0'lık skor ile alan Bursaspor, sonrasında rakibiyle lig ve Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da oynadığı 16 maçta kazanamadı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılıların üstünlüğü göze çarparken; Galatasaray son 16 maçın 11'ini kazandı, 5 maçta ise puanlar paylaşıldı.

2 KEZ FİNALDE GALATASARAY KUPADAN ETTİ

Son 7 sezonluk dönemde sarı-kırmızılıları yenmekte zorlanan Bursaspor, rakibine karşı ligdeki kötü gidişatına kupa maçlarında da 'dur' diyemedi. 2014/15 sezonundaki Türkiye Kupası finali ve ertesi sezon Süper Kupa'da karşılaşan iki ekibin maçında kupaya uzanan taraf her iki mücadelede de galibiyete uzanan Galatasaray olmuştu. Sarı-kırmızılılar 2013/14 sezonunda da yarı finalde eşleştiği Bursaspor'u kupa dışına itmişti.

AĞIR YENİLGİLER ALIYOR

Bursaspor kazanamadığı son dönemlerde ise Galatasaray'a karşı ağır yenilgiler de aldı. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan lig mücadelesini yeşil-beyazlılar 5-0'lık skorla kaybetti. Önceki sezon ise bu kez evinde Galatasaray'a aynı skorla mağlup olan Bursaspor, 2013/14 sezonunda da İstanbul'da oynanan lig maçını Galatasaray'a karşı 6-0 kaybetmişti.