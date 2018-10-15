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Dirar’ın kaderi Henry’nin elinde

’de kadro dışı kalan Faslı yıldız, eski takımı Monaco’ya haber gönderdi: “BENI ALIN”

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Dirar’ın kaderi Henry’nin elinde
'de ve Aatif ile birlikte kadro dışı bırakılan Faslı Nabil Dirar, eski kulübü Monaco'ya 'Beni isterseniz devre arasında gelirim' diye haber gönderdi. 32 yaşındaki orta saha için kararı takımın yeni hocası Thierry Henry verecek. Sezona kötü bir başlangıç yapan Monaco, 9 maçta topladığı 6 puanla 20 takımlı Fransa 1. Ligi'nde 18. sırada yer alıyor. Dirar, Monaco'da 2011-2017 yılları arasında 6 yıl görev yapmış, 2017-18 sezonunda sarı-lacivertlilere 3+1 yıllık imza atmıştı. Faslı yıldız geçen yıl 29 lig maçında 4 gol 8 asistle oynarken, bu sezon sadece iki maçta 90 dakika sahada kalabildi.
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Dirar’ın kaderi Henry’nin elinde
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