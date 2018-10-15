Türkiye deplasmanda Rusya'ya 2-0 mağlup oldu

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada sol kanattan Golovin ceza sahasına girerken, kalesini zamanında terk eden Sinan Bolat topa hakim oldu.
61. dakikada Mehmet Zeki Çelik'in sağ kanattan ortasında Neustadter'den seken topu önünde bulan Cenk Tosun'un ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
66. dakikada Çağlar Söyüncü'nün sol kanattan ortasında savunmaya çarparak kaleye yönelen topu Guilherme Marinato son anda çıkardı.
78. dakikada hızlı gelişen Rusya atağında sol kanattan Golovin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Denis Cheryshev meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Fisht Olympic
Hakemler: Pawel Raczkowski xx, Michal Obukowicz xx, Radoslaw Siejka xx
Rusya: Guilherme Marinato xx, Roman Neustadter xx, Georgi Dzhikia xx, Mario Fernandes xx, Fedor Kudryashov xx, Aleksei Ionov xx (Ruslan Kambolov dk. 82 ?), Yuri Gazinsky xx, Daler Kuzyaev xx (Denis Cheryshev dk. 71 xx), Roman Zobnin xx, Aleksandr Golovin xx (Dmitri Poloz dk. 90+1 ?), Artem Dzyuba xx
Yedekler: Anton Shunin, Andrei Lunev, Konstantin Rausch, Egor Sorokin, Igor Smolnikov, Andrei Semenov, Alan Dzagoev, Aleksey Miranchuk, Anton Zabolotny
Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov
Türkiye: Sinan Bolat x, Serdar Aziz x, Hasan Ali Kaldırım x (Ömer Bayram dk. 75 ?), Mehmet Zeki Çelik x, Çağlar Söyüncü x, Cengiz Ünder xx, Mahmut Tekdemir x (Berkay Özcan dk. 63 x), Oğuzhan Özyakup xx (Yunus Mallı dk. 84 ?), Okay Yokuşlu x, Hakan Çalhanoğlu x, Cenk Tosun x
Yedekler: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı, Tarkan Serbest, Serdar Gürler, Enes Ünal
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Goller: Roman Neustadter (dk. 20), Denis Cheryshev (dk. 78) (Rusya)
Sarı kartlar: Golovin (Rusya), Hasan Ali, Cenk Tosun (Türkiye)