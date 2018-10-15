Türkiye deplasmanda Rusya'ya 2-0 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında konuk olduğu Rusya deplasmanından 2-0'lık skor ile mağlup ayrıldı. A Milli Takım'ımız 3 puanda kalırken Rusya gruptaki puanını 7'ye çıkardı. Rusya Milli Takımı, bu sonuç ile grup liderliği için büyük bir avantaj elde etti.

A Milli Takım'ımız karşısında Rusya'nın gollerini 20.dakikada Neustadter ve 78.dakikada Cheryshev attı.

LİDERLİK ŞANSI KALMADI GRUPTAN DÜŞEBİLİRİZ!

Rusya karşısında aldığımız mağlubiyet ile UEFA Uluslar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Takım, İsveç ile oynayacağı son maçı kaybetmesi durumunda UEFA Uluslar Ligi C Grubu'na düşme tehlikesi ile karşı karşıya.

KADRODA SÜRPRİZ YOK

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde konuk olduğu Rusya deplasmanına sürprizden uzak bir kadro ile çıktı. Milli takımda kaleyi Sinan Bolat korurken savunma dörtlüsünde Zeki Çelik, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü ve Hasan Ali Kaldırım yer aldı. Orta saha üçlüsünü Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu ve Oğuzhan Özyakup'tan kuran Lucescu, ileri üçlüde Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'u tercih etti.

RUSYA TOPU BIRAKTI

A Milli Takım'ımız maç boyunca topa hakim olan taraf olsa da ciddi bir gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Rusya ise topu milli takıma bırakarak yakaladığı kontra ataklarla fırsat aradı. A Milli Takım'ımızın savunma kurgusunda yaşadığı eksiklikler ise oyunla ilgili göze ilk çarpan detaylardandı. A Milli Takım'ın yaşadığı tecrübe eksiliği ise bir diğer bahsetmeye değer konuydu.

NEUSTADTER İLK GOLÜNÜ TÜRKİYE'YE ATTI

Fenerbahçe'nin Alman asıllı Rus stoperi Roman Neustadter, milli takımdaki ilk golünü A Milli Takım'ımıza karşı attı. Rus Milli Takımı ile 11. maça çıkan Neustadter, maç boyu gösterdiği sağlam performans ile taraftarlarından alkış topladı.





MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



59. dakikada sol kanattan Golovin ceza sahasına girerken, kalesini zamanında terk eden Sinan Bolat topa hakim oldu.



61. dakikada Mehmet Zeki Çelik'in sağ kanattan ortasında Neustadter'den seken topu önünde bulan Cenk Tosun'un ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



66. dakikada Çağlar Söyüncü'nün sol kanattan ortasında savunmaya çarparak kaleye yönelen topu Guilherme Marinato son anda çıkardı.



78. dakikada hızlı gelişen Rusya atağında sol kanattan Golovin'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Denis Cheryshev meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0





Stat: Fisht Olympic



Hakemler: Pawel Raczkowski xx, Michal Obukowicz xx, Radoslaw Siejka xx



Rusya: Guilherme Marinato xx, Roman Neustadter xx, Georgi Dzhikia xx, Mario Fernandes xx, Fedor Kudryashov xx, Aleksei Ionov xx (Ruslan Kambolov dk. 82 ?), Yuri Gazinsky xx, Daler Kuzyaev xx (Denis Cheryshev dk. 71 xx), Roman Zobnin xx, Aleksandr Golovin xx (Dmitri Poloz dk. 90+1 ?), Artem Dzyuba xx



Yedekler: Anton Shunin, Andrei Lunev, Konstantin Rausch, Egor Sorokin, Igor Smolnikov, Andrei Semenov, Alan Dzagoev, Aleksey Miranchuk, Anton Zabolotny

Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov



Türkiye: Sinan Bolat x, Serdar Aziz x, Hasan Ali Kaldırım x (Ömer Bayram dk. 75 ?), Mehmet Zeki Çelik x, Çağlar Söyüncü x, Cengiz Ünder xx, Mahmut Tekdemir x (Berkay Özcan dk. 63 x), Oğuzhan Özyakup xx (Yunus Mallı dk. 84 ?), Okay Yokuşlu x, Hakan Çalhanoğlu x, Cenk Tosun x



Yedekler: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı, Tarkan Serbest, Serdar Gürler, Enes Ünal



Teknik Direktör: Mircea Lucescu



Goller: Roman Neustadter (dk. 20), Denis Cheryshev (dk. 78) (Rusya)



Sarı kartlar: Golovin (Rusya), Hasan Ali, Cenk Tosun (Türkiye)



