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’ta Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 18:54 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 19:20
Beşiktaş’ta Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı çalıştı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Pas çalışmasıyla başlayan antrenman istasyon çalışmalarıyla devam etti. Sonrasında şut çalışması ve kanatlardan yapılan ortalarla gol çalışmaları gerçekleştirildi. Şut ve gol vuruşlarını çalışmalarında Pepe, Vagner Love ve Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek'in başarılı performansları dikkat çekti. Antrenmana milli takımlarda olan; Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida. Gary Medel, Enzo Roco, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.

Sakatlığı devam eden Adriano antrenmanda yer almazken, MR sonuçları beklenenden daha iyi çıkan Adem Ljajic takımdan ayrı olarak antrenör eşliğinde çalıştı. Öte yandan Milli takımdan dün dönen ve dün yapılan çalışmada yer alamayan Oğuzhan Özyakup da antrenör eşliğinde düz koşu ve yürüyüş çalışması yaptı.

, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş’ta Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı çalıştı
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