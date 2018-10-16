B.Münih’ten Cengiz için 50 milyon euro

Roma'ya transfer
olduğu geçen sezondan bu yana çıkışını sürdüren Cengiz Ünder
için Bayern Münih
kesenin ağzını açıyor. İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi
, Roma kulübüyle Cengiz için bir ön görüşme gerçekleştiren Alman devinin 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığını manşetine taşıdı. Geçen sezon başında Başakşehir'den Roma'ya 13 milyon Euro karşılığında transfer olan milli oyuncu için Bayern Münih sezon sonunu beklemeyecek ancak Cengiz'in bu sezonu Serie A'da tamamlayacak. Robben ve Ribery
gibi kariyerinin sonuna gelen yıldızların yerine Cengiz'i düşünen Bayern Münih, Tottenham ve Arsenal
de devrede olduğundan elini çabuk tutmak istiyor.