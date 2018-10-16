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B.Münih’ten Cengiz için 50 milyon euro

İtalyan basını, Alman kulübünün milli futbolcu için kesenin ağzını açtığını ve i bitirmeye çok yakın olduğunu yazd

Giriş Tarihi: 16.10.2018
B.Münih’ten Cengiz için 50 milyon euro
Roma'ya olduğu geçen sezondan bu yana çıkışını sürdüren için kesenin ağzını açıyor. İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, Roma kulübüyle Cengiz için bir ön görüşme gerçekleştiren Alman devinin 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığını manşetine taşıdı. Geçen sezon başında Başakşehir'den Roma'ya 13 milyon Euro karşılığında transfer olan milli oyuncu için Bayern Münih sezon sonunu beklemeyecek ancak Cengiz'in bu sezonu Serie A'da tamamlayacak. Robben ve Ribery gibi kariyerinin sonuna gelen yıldızların yerine Cengiz'i düşünen Bayern Münih, Tottenham ve de devrede olduğundan elini çabuk tutmak istiyor.
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