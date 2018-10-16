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'da takımla çalıştı

, 'in 9. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 13:40
Galatasaray'da Eren Derdiyok takımla çalıştı

'nde gerçekleştirilen antrenmana 25 dakika süren hareket gelişim çalışmasıyla başlandı. Daha sonra oyunsal formda dar alanda pas destek çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda çift kale dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Son bölümde ise interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. , sahada adaptasyon çalışmalarına başladı. Uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası kas içi hematom (kanama) oluşan , takımdan ayrı özel bir çalışmaya tabi tutuldu.

, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Martin Linnes, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli, milli takım kamplarında bulundukları için antrenmanda yer almadı.

, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray'da Eren Derdiyok takımla çalıştı
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