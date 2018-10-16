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: Paramı verin gideyim

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi ’ya ‘Beni alın’ diye haber gönderen Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu ’ın, ayrılık şartları ise ağır.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
Nabil Dirar: Paramı verin gideyim

Fenerbahçe yönetimi, süresiz kadro dışı bırakılan 'ın menajeri Fouad Ben Koudier'i 'a davet etti. 2017 yılında Monaco'dan alınan ve 2020 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun fesih için istediği şartlar soruldu. İşte Dirar'ın öne sürdüğü iki şart:

1- Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmem, Fransa'ya dönerim.

2- Yıllık ücretimde indirim yapmam, yeni takımda maaş farkı olursa siz ödersiniz. F.Bahçe yönetimi, şartları öğrendikten sonra beklemeye geçti. Menajerine "Teklif varsa getir, değerlendireceğiz" talimatı verildi.

'dan alınan Dirar'a 4.5 milyon Euro bonservis ödendi. Yıllık maaşı 2 milyon Euro civarı.

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Nabil Dirar: Paramı verin gideyim
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