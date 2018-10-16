Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Nagatomo'lu Japonya, Muslera'lı Uruguay'ı 4-3 yendi

Nagatomo'lu , Muslera'lı 'ı 4-3 yendi

'dan takım arkadaşları olan Fernando Muslera ve 'yu ülkeleri adına karşı karşıya getiren hazırlık maçında , evinde 'ı 4-3 mağlup etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 16:11
Nagatomo'lu Japonya, Muslera'lı Uruguay'ı 4-3 yendi

'dan takım arkadaşları olan ve 'yu ülkeleri adına karşı karşıya getiren hazırlık maçında , evinde 'ı 4-3 mağlup etti.

Uruguaylı file bekçisi Muslera ve Japon futbolcu Nagatomo'nun ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı maçta 10'uncu dakikada ev sahibi ekip Minamino'nun golüyle 1-0 öne geçti. 28'inci dakikada Uruguay Pereiro'nun golüyle maça 1-1'lik eşitlik getirdi. 36'ncı dakikada Osako'nun golüyle ev sahibi ülke 2-1'lik üstünlüğü sağladı.

Uruguay eşitliği 57'nci dakikada Cavani'nin golüyle buldu. Japonya, 59'uncu dakikada Doan'ın golüyle 3-2 öne geçti. 66'ncı dakikada Minamino'nun golüyle Japonya skoru 4-2'ye yaparak farkı 2'ye çıkarttı.

Maçın sonucunu belirleyen gol ise 75'inci dakikada Uruguay adına Rodriguez'den geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Nagatomo'lu Japonya, Muslera'lı Uruguay'ı 4-3 yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN