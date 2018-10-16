TFF, Lucescu kararını verdi

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya kaybeden Türkiye'nin grubunu lider olarak bitirme şansı kalmadı. A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu eleştiri oklarını üzerine çekerken, Rumen teknik adamın şu an için görevden alınması söz konusu değil. İşte federasyon cephesinde son durum:

Mircea Lucescu 17 Kasım'daki İsveç maçında kenarda olacak ve ilerleyen periyotta hazırlık sınavlarında tarihi yenilgiler almadığı sürece sezonu tamamlayacak.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Mayıs 2019'daki federasyon seçimine kadar bekleyecek. Yeni seçilecek federasyon yönetimi, tazminatı 2.5 milyon Euro olan Lucescu'nun geleceğine karar verecek.

Milli Takım'ı gençleştiren ancak sonuçları değiştiremeyen Lucescu ile Mayıs ayında yolların ayrılması kuvvetli ihtimal. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 73 yaşındaki çalıştırıcıyı gönderirse 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için yerli bir teknik adamla anlaşacak.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki durumu bu süreçte belirleyici olacak. Şayet, Şenol Güneş siyah-beyazlı kulüp ile yollarını ayırırsa Lucescu'nun halefi için en ciddi aday olarak gösteriliyor.

MİLLİ TAKIM'IN ŞANSI RUSYA'YA BAĞLI

Uluslar B Ligi 2. Grup'ta lider olma şansını yitiren Türkiye'nin hâlâ Uluslar Ligi play-off'larına kalma şansı bulunuyor. Lider Rusya'nın EURO 2020 elemelerinde grubunda ilk 2'de yer alıp doğrudan finallere gitmesi halinde, Kasım 2019'da yapılacak Uluslar Ligi play-off'larına grup ikincisi gidecek. Bu nedenle İsveç ile önümüzdeki ay içerisinde oynayacağımız mücadele büyük önem taşıyor. EURO 2020 elemelerinde başarılı olmamız halinde ise Uluslar Ligi play-off'larına katılmamıza gerek kalmayacak