Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da başlayan kura çekimine kulüp temsilcileri ile TFF yetkilileri katılıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor kulüpleri dahil olacak. ZTK 3. Eleme turu sonucu tur atlayan 48 takım ile birlikte toplam 56 takım, 4. Eleme Turu'nda mücadele edecek. 4. tur maçları 30-31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde oynanacak.
Kura çekimi başladı... İşte eşleşmeler...
Adana Demirspor - Dersim 62 Spor
Ümraniyespor - Anagold 24 Erzincanspor
Fatih Karagümrük - Afjet Afyonspor
Bugsaşspor - Trabzonspor
Nazilli Belediyespor - OsmanlısporAntalyalyaspor - Yomraspor
Ankaragücü - Erbaaspor
Kahramanmaraşspor - Atiker Konyaspor
Kayserispor - Pazarspor
Balıkesirspor Baltok - Pendikspor
Batman Petrolspor - Kasımpaşa
Bandırmaspor - Van Büyükşehir Belediyespor
Darıca Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor
Şile Yıldızspor - Boluspor
Etimesgut Belediyespor - İstanbulspor
Bursaspor - 1461 Trabzon
Hatayspor - Fethiyespor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Keçiörengücü
Göztepe - Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş.
Sarıyer - Çaykur Rizespor
Gümühanespor - Giresunspor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Demir Grup Sivasspor
Gençlerbirliği - Diyarbekirspor