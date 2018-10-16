Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da başlayan kura çekimine kulüp temsilcileri ile TFF yetkilileri katılıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor kulüpleri dahil olacak. ZTK 3. Eleme turu sonucu tur atlayan 48 takım ile birlikte toplam 56 takım, 4. Eleme Turu'nda mücadele edecek. 4. tur maçları 30-31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimi başladı... İşte eşleşmeler...

Adana Demirspor - Dersim 62 Spor

Ümraniyespor - Anagold 24 Erzincanspor

Fatih Karagümrük - Afjet Afyonspor

Bugsaşspor - Trabzonspor

Nazilli Belediyespor - Osmanlıspor

Antalya lyaspor - Yomraspor

Ankaragücü - Erbaaspor

Kahramanmaraşspor - Atiker Konyaspor

Kayserispor - Pazarspor

Balıkesirspor Baltok - Pendikspor

Batman Petrolspor - Kasımpaşa

Bandırmaspor - Van Büyükşehir Belediyespor

Darıca Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor

Şile Yıldızspor - Boluspor

Etimesgut Belediyespor - İstanbulspor

Bursaspor - 1461 Trabzon

Hatayspor - Fethiyespor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Keçiörengücü

Göztepe - Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş.

Sarıyer - Çaykur Rizespor

Gümühanespor - Giresunspor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Demir Grup Sivasspor

Gençlerbirliği - Diyarbekirspor

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