Gelecek aydınlık

Trabzonspor
'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İranlı futbolcular Vahid Amiri ve Majid Hosseini, takımın durumu ve şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan iki oyuncudan Amiri uyum sorununu aşmak için zamana ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, "Trabzonspor çok büyük bir takım ve burada gerçekten çok büyük oyuncular var. Zamanla daha iyi olacağız. En önemli sorunumuz bence kolay gol yememiz. Bu sorunun üstesinden de geleceğimizi düşünüyorum.
Gelecekte sıralamada çok iyi bir yerde olacağımıza inanıyorum"
dedi. AKBAŞ BİR AY OYNAMAYACAK
Genç stoper Hosseini ise, "
Trabzonspor'a geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir kulüp, çok fazla taraftarı var.
Gol yememek sadece defansla alakalı bir durum değil. Nasıl gol attığımızda 11 oyuncu birlikte atıyorsa, gol yediğimizde de takım olarak yiyoruz. O yüzden uyum sağlamamız gerekiyor. Bunları aşacağız"
diye konuştu. Öte yandan pazar günü yapılan idmanda sakatlanan Mustafa Akbaş
'ın bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.