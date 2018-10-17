Sevilla meydan muharebesi!

İspanya
'nın evinde 50 yıl aradan sonra 3 gol yediği mücadele öncesi ve sonrasında taraftarların gerginlikleri yaşandı. İngilizler'in Sevilla
'daki maçta taşkınlık yapıp, stat etrafındaki arabaların camlarını indirmesi, İngiltere
Futbol Federasyonu tarafından da kınanırken, sayısı açıklanmayan bir grup taraftarın tutuklandığı belirtiliyor. İspanyollar'ın, İngiltere Milli Marşı'nı ıslıklaması iki ülke arasındaki tarihi gerginliğin su yüzüne çıkmasına neden oldu. Saha dışında bunlar yaşanırken, saha içinde de aksiyon boldu. Henüz ilk yarıda 3 gol bularak adeta şov yapan İngilizler, ikinci yarıdaki İspanyol akınlarına direnip 3-2 kazanmayı başardı. Raheem Sterling
, Harry Kane
ve Harry Maguire performanslarıyla övülen isimler arasında yer aldı.