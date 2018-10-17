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meydan muharebesi!

’nin ’yı deplasmanda 3-2 yendiği tarihi maça taraftarların taşkınlıkları damga vurdu

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Sevilla meydan muharebesi!
'nın evinde 50 yıl aradan sonra 3 gol yediği mücadele öncesi ve sonrasında taraftarların gerginlikleri yaşandı. İngilizler'in 'daki maçta taşkınlık yapıp, stat etrafındaki arabaların camlarını indirmesi, Futbol Federasyonu tarafından da kınanırken, sayısı açıklanmayan bir grup taraftarın tutuklandığı belirtiliyor. İspanyollar'ın, İngiltere Milli Marşı'nı ıslıklaması iki ülke arasındaki tarihi gerginliğin su yüzüne çıkmasına neden oldu. Saha dışında bunlar yaşanırken, saha içinde de aksiyon boldu. Henüz ilk yarıda 3 gol bularak adeta şov yapan İngilizler, ikinci yarıdaki İspanyol akınlarına direnip 3-2 kazanmayı başardı. , ve Harry Maguire performanslarıyla övülen isimler arasında yer aldı.
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Sevilla meydan muharebesi!
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