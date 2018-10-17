Son dakika: Galatasaray'dan KAP'a Fatih Terim bildirimi

Galatasaray, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon için uzatıldığını bildirdi. Terim'in meblağ hanesi boş sözleşmeye imza attığı belirtilen açıklamada deneyimli çalıştırıcıya ödenecek ücretin TL olarak belirleneceği vurgulandı.

Sarı kırmızılı kulüp tarafından KAP'a yapılan bildirimin tam metni şu şekilde:

"Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin katıldığı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda gerçekleşen görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, meblağ hanesi boş mukaveleye imza atmış olup, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağ bilahare Türk Lirası olarak belirlenecektir.

Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."