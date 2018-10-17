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, Malta ekibini reddetti

Dünyaca ünlü atlet , Malta ekibi tarafından yapılan profesyonel futbolculuk teklifini kabul etmedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 17:11
Usain Bolt, Malta ekibini reddetti

Atletizm kariyerini noktalamasının ardından futbola yönelen Jamaikalı sprinter , Malta ekibi 'dan aldığı profesyonel sözleşme teklifini reddetti.

Bolt'un menajeri Tony Rallis, Malta temsilcisi Valletta tarafından yapılan iki yıllık profesyonel sözleşme teklifine ilişkin ABD basınına yaptığı açıklamada, "Usain'in futbola devam etmesi için büyük ilgi var. Bazı teklifler alıyoruz. Ama Usain, futbol kariyerini Malta'da sürdürmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın Central Coast Mariners takımında ağustos ayından bu yana antrenmanlara çıkan ve deneme süresi devam eden Bolt, takımının Macarthur South West'i 4-0 mağlup ettiği geçen hafta oynanan dostluk karşılaşmasında iki gole imza atmıştı. 32 yaşındaki eski atlet, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor.

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Usain Bolt, Malta ekibini reddetti
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