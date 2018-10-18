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- buluşması gerçekleşiyor

'de kadro dışı kalan tecrübeli file bekçisi , başkan ve başkan vekili Semih Özsoy ile bir araya gelecek. Volkan bir kez de yüz yüze özrünü dileyip, kendini ifade edecek.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
Ali Koç - Volkan Demirel buluşması gerçekleşiyor

'de kadro dışı kalan oyuncularla ilgili durum yavaş yavaş netleşiyor. Aatif'ın menajerine, "İsterseniz devre arasında takımdan ayrılabilirsiniz" mesajını veren yönetim; Dirar'ın temsilcisine, "Takım bulun" dedi. Kaptan 'le ilgili ise bugün-yarın sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor. Kaptan Volkan'ın yarın Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy ile bir araya gelerek üçlü bir zirve gerçekleştirecekleri bildirildi. Volkan'ın bu noktada yanlış anlaşılmaları gidereceği öğrenildi. Volkan'ın, başkan yardımcısı Semih Özsoy'a herkesin içinde yüksek sesle bağırması ve alttan almaması af ihtimalini bir hayli düşürüyor. Yaptğı yazılı açıklama tatminkâr bulunmayan Volkan'ın yüz yüze görüşmede yapacağı konuşma affında etkili olacak.

BASINA GÖRÜŞMEDIK DIYORLAR AMA...

Görevine son verilen 3 antrenör basının ısrarlı sorularına rağmen Ali Koç'la görüşmediklerini söylerken geçen pazartesi görüşmenin gerçekleştiği ifade edildi. Görüşmenin kulüpte gerçekleştiği kaydedildi. Öte yandan yaşananlardan sonra hâlâ sessizliğini koruyor. Kocaman'ın bir açıklama yapmayacağı bildirildi.

SLİMANİ'DE KARAR GÜNÜ

SAKATLIĞI nedeniyle Cezayir 'ndan çıkartılan ve geçtiğimiz cuma günü tedavi için İstanbul'a gönderilen Slimani, dün de takımla birlikte çalışmalara katılmadı. Cezayirli oyuncu, bugün sağlık heyeti tarafından bazı testlere tabi tutulacak. Durumu iyi görülürse takımla çalışmalara başlayacak. Ancak oyuncunun Sivas'ta oynama ihtimali düşük olarak gösteriliyor.

TOLGA-TOPAL KASIM'A

AMELİYAT olan Mehmet Topal ve Almanya'daki tedavisi tamamlanan Tolga Ciğerci salon çalışmalarını sürdürüyor. İki oyuncunun takıma katılmasına 10 günlük bir süreç olduğu, yüzde 100 hazır hale gelmelerinin ise Kasım ayının ilk haftasını bulacağı kaydedildi. Topal ve Ciğerci'nin Galatasaray derbisinde oynamalarının zor olduğu bildirildi.

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Ali Koç - Volkan Demirel buluşması gerçekleşiyor
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