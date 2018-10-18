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doğum gününde hakim karşısında

12 yıl 6 aya kadar hapsi istenen ’ın ilk duruşması 32. yaş gününe denk gelen 30 Ocak’ta gerçekleştirilecek.

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
Arda Turan doğum gününde hakim karşısında

ile şarkıcı arasındaki olaya ilişkin duruşmanın yapılacağı tarih belli oldu.

Taraflar, ilk kez Arda Turan'ın doğum günü olan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacaklar. Arda Turan hakkında 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, Berkay Şahin hakkında ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Öte yandan Barcelona Basın Sözcüsü Josep Vives, "Arda hakk��nda bu tür habeleri duymaktan hoşlanmıyoruz. Kendisiyle dostça ilişiklerimiz var. Konuyla ilgili bize şu ana kadar bilgilendirme yapılmadı" dedi.

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Arda Turan doğum gününde hakim karşısında
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