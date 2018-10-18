Arda Turan doğum gününde hakim karşısında

Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasındaki olaya ilişkin duruşmanın yapılacağı tarih belli oldu.

Taraflar, ilk kez Arda Turan'ın doğum günü olan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacaklar. Arda Turan hakkında 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, Berkay Şahin hakkında ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Öte yandan Barcelona Basın Sözcüsü Josep Vives, "Arda hakk��nda bu tür habeleri duymaktan hoşlanmıyoruz. Kendisiyle dostça ilişiklerimiz var. Konuyla ilgili bize şu ana kadar bilgilendirme yapılmadı" dedi.