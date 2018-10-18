Barda kavga eden Arturo Vidal'e 800 bin Euro para cezası

Geçtiğimiz yaz Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan Şilili futbolcu Arturo Vidal, geçen yıl karıştığı bir bar kavgası nedeniyle ağır bir para cezası aldı.

DAVA 1 YILDAN FAZLA SÜRDÜ



17 Eylül 2017 tarihinde Münih'teki bir gece kulübünde yaşanan olayda bir Türk başından yaralanmış ve Arturo Vidal ile yanında bulunan arkadaşları hakkında soruşturma başlatılmıştı.

BİR KİŞİNİN KAFASINDA ŞİŞE KIRMIŞ!

Aralarında Vidal'in de bulunduğu grup iki kişiyi darp etmekle, Vidal ise bir kişinin kafasında şişe kırmakla suçlanmıştı.

REKOR PARA CEZASI



Münih yerel mahkemesi, konuyla ilgili süren davada Arturo Vidal'i 800 bin Euro para cezasına çarptırdı. Olay sırasında Vidal'in yanında olan üvey kardeşi Sandrino'ya da 18 bin Euro'luk para cezası verildi. (Goal)