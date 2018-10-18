Beşiktaş’ta Ljajic paniği

Adem Ljajic'in, dün U21 takımıyla oynanan hazırlık maçında sakatlığı nüksetti. Milli maçtan sakat dönen ve sağ arka kasık adalesinden sorun yaşayan Sırp oyuncu tedaviye olumlu yanıt vermişti. Dün 11'de oynayan Ljajic, aynı bölgeden sakatlanınca oyundan çıktı. Bugün MR'ı çekilecek olan 27 yaşındaki oyuncunun Göztepe maçında oynayıp oynamayacağı kontrollerden sonra belli olacak. Ayağına darbe alan Vagner Love da tedbir amaçlı kenara alındı.

U21 KRİZİNE Q7 SON VERDİ!

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta sonu 2-2 berabere kaldıkları U21 takımını, bu kez 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü Ricardo Quaresma'dan geldi. 2-2 berabere kalınan maçta Şenol Güneş çileden çıkmış, Gökhan Töre'yi oyundan çıkarmış ve kovmuştu.

SÜPER GARY MEDEL!

Şili Milli Takımı'nda bulunan Gary Medel, Meksika'yı 1-0 yendikleri maçın ardından kendisini değerlendirdi. 31 yaşındaki yıldız, "Fiziksel olarak süper iyi durumdayım. Çok çalıştık ve karşılığını aldık. Bu takıma gelenlerin %100'ünü sahaya koyması gerekiyor" dedi.



LARİN GOL ATTI, ATİBA BÜYÜLEDİ

Kanada Milli Takımı, Dominika'yı 5-0 yenerken Cyle Larin, 4'üncü golü atan isim oldu. Atiba Hutchinson ise 82 denemede, 79 isabet sağlayarak yüzde 96'lık pas başarı oranı yakaladı. Öte yandan Hollanda, hazırlık maçında Belçika ile 1-1 berabere kalırken Ryan Babel yedek soyundu.