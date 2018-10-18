Diyarbakır’da şölen

Diyarbakır
'da bugün başlayacak 'Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali' kapsamında 20 Ekim'deki 'Şöhretler Karması'
maçında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
da yer alacak. AK Parti Yalova Milletvekili ve Merkez Gençlik Kolları Başkanlığını da yürüten Festival Komitesi Başkanı Ahmet Büyükgümüş, burada gençleri kültür, sanat ve spor alanında buluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi. Büyükgümüş, etkinlikte Diyarbakır Stadı'nın açılışının da gerçekleştirileceğini anlatarak, bu programın devamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eski futbol efsaneleri, siyasetçiler ve STK temsilcilerinin yer alacağı bir futbol karşılaşmasının yapılacağını bildirdi.
Kendisi de eski bir futbolcu olan Başkan Erdoğan, geçmişte de birçok kez özel organizasyonlarda yer almıştı. İŞTE TAKIMLAR SİYASET TAKIMI:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan. ŞÖHRETLER TAKIMI:
Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop, Hasan Kabze, Ali Tandoğan, Yattara, Ayhan Akman, Serdar Kulbilge, Tolunay Kafkas, Faruk Atalay, Hayati Köse. Maç öncesi konser verecek olan sanatçı Fettah Can da Şöhretler Karması'nda oynayacak