Eskişehirspor'da Fuat Çapa krizi

Bu sezon Spor Toto 1.Lig'de alınan kötü sonuçlardan dolayı Eskişehirspor
en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor. Ligde 16. sırada olup küme düşme hattında yer alan Eskişehir
spor'da Teknik Direktör Fuat Çapa
'nın yaşanan sıkıntılardan dolayı istifa kararı aldığı öğrenildi. Çapa'nın, tesislerdeki ihtiyaç olan malzemelerin karşılanmaması, bazen personelin eksikleri kendisinden istemesi üzerine bunaldığı ve istifa kararı aldığı iddia edildi. Çapa, bazı yöneticilerin devreye girmesiyle istifa kararından dönd��.