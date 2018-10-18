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'da krizi

Teknik Direktörü 'nın istifa kararı aldığı ve araya giren yöneticiler tarafından kararından vazgeçirildiği öğrenildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 14:43
Eskişehirspor'da Fuat Çapa krizi
Bu sezon Spor Toto 1.Lig'de alınan kötü sonuçlardan dolayı en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor. Ligde 16. sırada olup küme düşme hattında yer alan spor'da Teknik Direktör 'nın yaşanan sıkıntılardan dolayı istifa kararı aldığı öğrenildi. Çapa'nın, tesislerdeki ihtiyaç olan malzemelerin karşılanmaması, bazen personelin eksikleri kendisinden istemesi üzerine bunaldığı ve istifa kararı aldığı iddia edildi. Çapa, bazı yöneticilerin devreye girmesiyle istifa kararından dönd��.
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Eskişehirspor'da Fuat Çapa krizi
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