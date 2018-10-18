Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'da kriz kapıda

'da kriz kapıda

SABAH’ın dün sütunlarına taşıdığı ‘Yapılan sahtecilik değil’ haberinde son perde aralanıyor

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Galatasaray'da kriz kapıda

Sicil Kurulu, referans imzalarını geçersiz saydığı Galatasaray Lisesi mezunu 139 üye adayı için "Üyelik başvurularını kabul etmiyoruz'' kararını verdi ve topu Başkan 'e attı. Yarın Cemiyeti'ne gidip nabız yoklayacağı öğrenilen Başkan Cengiz, yönetimini bu konu ile ilgili Pazartesi günü acil toplama kararı aldı. Eğer 139 Galatasaray Lisesi mezunu üye adayı için olumsuz karar çıkarsa camiada büyük kriz yaşanacak.

KARARNAMEYE UYGUN İLK SÖZLEŞME

'ye hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, "Sevgili hocamıza boş mukavele uzatıyoruz, o da bizden ekstra bir talepte bulunmuyor. Hocamız böyle bir Galatasaraylı. İlk defa Cumhurbaşkanlığı'nın kararnamesine uygun bir sözleşme imzalayacağız. İnşallah Fatih Terim bu sezonla beraber 5 yılda 5 şampiyonluk getirir ve 5. yıldızı takarız" dedi.

Piyasa değeri en çok yükselen ve düşen Türk futbolcular
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da kriz kapıda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN