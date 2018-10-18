Galatasaray'da kriz kapıda

Sicil Kurulu, referans imzalarını geçersiz saydığı Galatasaray Lisesi mezunu 139 üye adayı için "Üyelik başvurularını kabul etmiyoruz'' kararını verdi ve topu Başkan Mustafa Cengiz'e attı. Yarın Galatasaray Cemiyeti'ne gidip nabız yoklayacağı öğrenilen Başkan Cengiz, yönetimini bu konu ile ilgili Pazartesi günü acil toplama kararı aldı. Eğer 139 Galatasaray Lisesi mezunu üye adayı için olumsuz karar çıkarsa camiada büyük kriz yaşanacak.

KARARNAMEYE UYGUN İLK SÖZLEŞME

GS TV'ye Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, "Sevgili hocamıza boş mukavele uzatıyoruz, o da bizden ekstra bir talepte bulunmuyor. Hocamız böyle bir Galatasaraylı. İlk defa Cumhurbaşkanlığı'nın kararnamesine uygun bir sözleşme imzalayacağız. İnşallah Fatih Terim bu sezonla beraber 5 yılda 5 şampiyonluk getirir ve 5. yıldızı takarız" dedi.