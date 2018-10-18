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kayıpları oynuyor

Kasımpaşa ve ’ya toplam 3 gol atan o günden beri kayıpları oynuyor.

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Garry Rodrigues kayıpları oynuyor

'ın Hollandalı yıldızı 'in son bir aydaki performansı, hem takım arkadaşı Henry Onyekuru'yu olumsuz etkiledi hem de teknik heyetin dikkatini çekti.

İstatistikler incelendiğinde Rodrigues ve Onyekuru'nun son 4 maçta kaleye çektiği şutlarda önemli farklar olduğu görüldü. İki oyuncu da bu periyotta gol atamazken Onyekuru 4 şut çekti, Rodrigues ise 9 şut denemesinde bulundu. Onyekuru'nun aksine birçok pozisyonda pası değil kaleyi düşünen Rodrigues'e bencil oynamaması yönünde uyarı gelecek.

SAKAT GELDİLER

G.Saray'ın dünkü idmanına Donk'un yanı sıra milli takımlardan sakat dönen ve kasıklarında ağrı hisseden Rodrigues ve Belhanda da katılmadı.

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Garry Rodrigues kayıpları oynuyor
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