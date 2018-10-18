Gümüşhanespor'da Metin İlhan dönemi

Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Kurban Karagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakaryaspor mağlubiyetinin ardından Ziya Doğan'ın istifa ettiğini anımsatarak, takıma katkıları için Ziya Doğan ve ekibine teşekkür etti.

Gümüşhanespor için yeni teknik direktör arayışlarını sonuçlandırdıkları belirten Karagöz, "Takımın başına 2013-2014 sezonunda da kulüpte teknik patronluk yapan Metin İlhan'ı getirdik. Kendisiyle sezon sonuna kadar mukavele imzaladık. Metin hoca kulübümüzü yakından tanıyor. Gümüşhaneliler de onu yakından tanıyor. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.