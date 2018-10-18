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spor'da dönemi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden spor'da teknik direktörlük görevine getirildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 19:12

spor Kulübü Başkanı Kurban Karagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakaryaspor mağlubiyetinin ardından 'ın istifa ettiğini anımsatarak, takıma katkıları için Ziya Doğan ve ekibine teşekkür etti.

için yeni teknik direktör arayışlarını sonuçlandırdıkları belirten Karagöz, "Takımın başına 2013-2014 sezonunda da kulüpte teknik patronluk yapan 'ı getirdik. Kendisiyle sezon sonuna kadar mukavele imzaladık. Metin hoca kulübümüzü yakından tanıyor. Gümüşhaneliler de onu yakından tanıyor. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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Gümüşhanespor'da Metin İlhan dönemi
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