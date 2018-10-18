İstifa çağrısı yapmadım

Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman
, siyah-beyazlıların istifa etmesi için sosyal medyada kampanya başlattığı Merkez Hakem Kurulu
(MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu
'nun uzun zamandır dostu olduğunu dile getirdi. Orman, "Onun için istifa çağrısında bulunmadım. İyi niyetinden şüphem yok. Ama şu da bir gerçek ki TFF yöneticilerinin ağırlık olarak Beşiktaşlı olmasından dolayı takımımızın kayrıldığı algısı oluşturulurken, Beşiktaş lime lime doğranmaya başlandı. Bu uzun zamandır böyle
" dedi. MUHATABIMIZ MHK DEĞİL,TFF!
Fikret Orman sözlerine şöyle devam etti: "Şampiyonluklarda bile hakem kararlarında zorlandık. Yusuf Ağabey göreve ilk geldiğinde bir hakem havuzu olduğunu ve işi buradan yaptıklarını söyledi.
Aradan 4 yıl geçti, o havuzun genişlemiş olması gerek. Hakem adaleti sahada oluşmadığı takdirde seyirci sayımız azalıyor.
Muhatabımız MHK değil, TFF
'dir. İnşallah kalıcı çözümler bulurlar, beklentimiz bu yönde." TORUNOĞULLARI'NA GÖNDERME
Zemin yenileme çalışmalarının Avrupa Ligi'ndeki Genk maçına kadar tamamlanacağını dile getiren Orman, kulübün eski yöneticisi Erdal Torunoğulları için de, "Beşiktaş'a hizmeti var. İyisiyle kötüsüyle onu tarih yazacaktır. Atiba, Demba Ba bir sürü şey söylemiş. Hep iyi olanları söylemiş. Gerçekleri ben de, kamuoyu da biliyor. İnşallah bir gün Beşiktaş'a benimle değil, başka bir yönetimle hizmet etmek isterse başarılı olsun.
Beşiktaş'ın gündemi bunlar değil, şampiyonluk" ifadelerini kullandı. DÜNYA GÜNDEMİNDE
Sosyal medyada organize olan binlerce Beşiktaş taraftarı, son bir haftadır MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nu istifaya davet eden etiketleri dünya gündemine taşıyordu. İstifa temalı etiketlere mesajlarında yer vererek Twitter'da en çok konuşulan konular listesine üst üste 6 gündür girmeyi başaran Beşiktaş taraftarları, Namoğlu'nun görevi bırakması çağrısında bulunuyordu.
Siyah-beyazlılar yalnızca Türkiye değil, dünya listesine de girerek konuyu uluslararası boyuta taşımıştı. ŞEVKET BELGİN KOŞUSU'NU İZLEDİ
Fikret Orman, Beşiktaş İkinci Başkanı ve TJK Başkanı Serdal Adalı
ile birlikte Veliefendi Hipodromu'nda siyah-beyazlı kulübün eski futbolcusu ve yöneticisi olan merhum Şevket Belgin adına düzenlenen koşuyu izledi. Fikret Orman, yarışı kazanan Hürat'ın sahibi Murat Dıragumandan'a ödülünü de verdi.