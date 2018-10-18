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"Rakibe sahada hiç acımam"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'in teknik direktörü , "Sahada babama acımam, çünkü acımaya başladığın zaman acınacak hale düşersin." dedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 14:19
Rakibe sahada hiç acımam

Altıparmak, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 'in Türkiye'de yapısı en iyi olan kulüplerden biri olduğunu söyledi.

Birlik, beraberlik içinde ve taraftarın desteğiyle sezon sonunda istedikleri hedefi yakalayacaklarına inandığını ifade eden Altıparmak, takımda aile ortamını sağlamanın başarıyı da beraberinde getireceğini vurguladı.

Gazişehir Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile 15 dakika görüştüklerini ve anlaşmaya vardıklarını anlatan Altıparmak, "Ben bu sene Gazişehir'in hedefi yakalayacağına inanıyorum. Gazişehir Gaziantep, hem kadro yapısı olarak hem de kulüp olarak buna hazır. Gazişehir her şeyiyle Süper Lig'e hazır bir kulüp." ifadelerini kullandı.

"SAHADA BABAMA ACIMAM"

İsimlerin geçici, takımın ne yaptığının daha önemli olduğunu ifade eden Altıparmak, şunları kaydetti:

"Burada da onu oynayacağız. Çalışmadığımız hiçbir şeyi sahada istemeyeceğiz. Oyun şeklimizin genelinde mümkün olduğunca topa sahip olup hızlı hücumlarla atak yapmak istiyoruz. Sonuca göre oynamayacağız. Eğer 2 gol yersek 3 gol atayım, mantalitem budur. Rakibe sahada hiç acımam, genç takımlar çıktığında 'fazla atmayın' derler, benim umurumda olmaz. Sahada babama acımam, çünkü acımaya başladığın zaman acınacak hale düşersin. İsimler benim için hiç önemli değildir, kim iyiyse o oynayacak."

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