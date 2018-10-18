Altıparmak, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazişehir Gaziantep'in Türkiye'de yapısı en iyi olan kulüplerden biri olduğunu söyledi.

Birlik, beraberlik içinde ve taraftarın desteğiyle sezon sonunda istedikleri hedefi yakalayacaklarına inandığını ifade eden Altıparmak, takımda aile ortamını sağlamanın başarıyı da beraberinde getireceğini vurguladı.

Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile 15 dakika görüştüklerini ve anlaşmaya vardıklarını anlatan Altıparmak, "Ben bu sene Gazişehir'in hedefi yakalayacağına inanıyorum. Gazişehir Gaziantep, hem kadro yapısı olarak hem de kulüp olarak buna hazır. Gazişehir her şeyiyle Süper Lig'e hazır bir kulüp." ifadelerini kullandı.

"SAHADA BABAMA ACIMAM"

İsimlerin geçici, takımın ne yaptığının daha önemli olduğunu ifade eden Altıparmak, şunları kaydetti:

"Burada da onu oynayacağız. Çalışmadığımız hiçbir şeyi sahada istemeyeceğiz. Oyun şeklimizin genelinde mümkün olduğunca topa sahip olup hızlı hücumlarla atak yapmak istiyoruz. Sonuca göre oynamayacağız. Eğer 2 gol yersek 3 gol atayım, mantalitem budur. Rakibe sahada hiç acımam, genç takımlar çıktığında 'fazla atmayın' derler, benim umurumda olmaz. Sahada babama acımam, çünkü acımaya başladığın zaman acınacak hale düşersin. İsimler benim için hiç önemli değildir, kim iyiyse o oynayacak."