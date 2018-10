SABAH yazarları spor gündemini yorumladı

Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim ile 2+3 yıllık yeni anlaşma yaptı. Yönetimin bu hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

LEVENT TÜZEMEN: Mustafa Cengiz ve yönetimi çok doğru bir hamle yaparak Fatih Terim'in sözleşmesini uzattı. Öncelikle bu karar nedeniyle kendilerini kutluyorum. Terim'e, Galatasaray'da sadece bir teknik direktör gözüyle bakamazsınız. Kazandırdığı büyük başarıların yanı sıra kulübün kongre ve divan kurulu üyesidir. Kendi deyimiyle de Galatasaray'ı yaşayan bir isimdir. Kazandırdığı kupalar ve aldığı şampiyonluklarla hem Türk futbol tarihine hem de Galatasaray tarihine damga vurmuştur. Bu nedenle Fatih Terim'in, Galatasaray ile arasındaki bağlılık sözleşmelerle sınırlandırılmamalı. Daha açık konuşmak gerekirse, Fatih hoca, "Ben yoruldum" diyene kadar görevde kalmalıdır.

GÜRCAN BİLGİÇ: Çok doğru bir karar verdiler. Kulübün bu zor döneminde taraftarı arma altında toplayan çok önemli bir figür Fatih hoca. Liderliğiyle, inandırıcılığıyla, yarattığı güven ortamıyla bundan sonra gelebilecek dalgaları da karşılar. Yönetimin mali sorunlarla boğuştuğu bir dönemde taraftarı takımın ve kulübün arkasında toplayacak tek güç. Kulübün 5 yıllık planlamasında da böylece daha aktif ve rahat kararlar alabilecek.

MURAT ÖZBOSTAN: Başkan Mustafa Cengiz doğru bir karar vermiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Fatih Terim şu an Galatasaray'ın en güçlü ismi ve markası. Galatasaray sıkıntılarla uğraşıyor. Böyle bir dönemde Terim sadece teknik adam olarak değil, bu kulübün önemli bir ismi olarak her şeyde taşın altına elini sokuyor. Bundan sonraki süreci zaten başkanlık ve yöneticilik olur.

BÜLENT TİMURLENK: Fatih Terim'in de tüm Türkiye'nin de merak ettiği şey, eğer Terim 2000 yılında Galatasaray'dan ayrılmasaydı, bu 19 yılda Türkiye ve Avrupa'da daha kaç kupa kazanabilirdi? Terim ve Galatasaray et ve tırnak gibi... Sürekli kendini yenileyen, her hafta tüm dünyadan onlarca maç izleyen, bilimselliğe açık, kendi alanında uzmanlardan ekip kuran, lider bir teknik adam Fatih Terim. Onun meşhur disiplininin temel taşları vicdan, doğruluk, sevgi ve kol kanat germedir. Çalıştığı her futbolcu da bu yüzden onu sever ve maksimumunu verir. Bir başka kültürün, dilin insanı Nagatomo'ya soralım, bize bunları anlatır.

'İMAJ YAPACAĞIZ' DERKEN BATIRDILAR

Arda Turan'a kulübü 2 milyon 500 bin TL ceza verdi. Futbolcu ve Başakşehir'in nasıl bir yol haritası çizmesi gerekiyor?

MURAT ÖZBOSTAN: Konu artık mahkemeye taşınmıştır. İşin bu tarafıyla ilgili diyeceğim bir şey yok. Önemli bir isim ve markadır Arda. Bundan sonraki kariyerini nasıl değerlendireceğine Başakşehir ve Arda karar verecektir. Başakşehir, mahkeme sürecini bekleyerek doğru bir karar almıştır. Eğer Arda arka arkaya yanlışlar yapıyorsa, kulübü ona psikolojik destek de vermelidir. Ben Arda'nın yerinde olsam yurt dışında kariyerime devam ederim.

LEVENT TÜZEMEN: Arda Turan şöhreti maalesef kaldıramadı. Arda'ya yanlış yolda olduğunu yakın arkadaşı Messi, "Taşın altına bizimle birlikte elini sokmadı" diyerek, bir mesaj verdi. Hatta düğününe takım arkadaşları arasından çağırmadığı tek isim Arda oldu. Eğer Arda bu mesajı doğru okusaydı ve Barcelona'da kalıcı olmak için yaptığı hatalardan arınıp tamamen futbola sarılsaydı hala büyük yıldız olmaya devam edecekti. Başakşehir'e gelişi, dibe vuruşunun bir göstergesidir. Eğer Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu kendisine sahip çıkmasalardı Arda çoktan futbolu bırakmış olacaktı. Yeniden toparlanır mı, son yaptığı hatadan ders alır mı, bilemem. Ama bekar hayatını kapatan bir Arda'nın sabaha karşı bardan çıkıp eve gitmesi utanılacak bir davranıştır. Allah yardımcısı olsun.

GÜRCAN BİLGİÇ: Türk futbolunda yetişip en yüksek kariyere ulaşan oyuncuydu Arda Turan ama son 1.5 yılda yaşananlardan sonra güven ibresi dibe vurmuş durumda. Ne yazık ki futboldan da sporculuktan da vazgeçmiş. Bu tecrübeleri yaşadığı halde tavrını da değiştirmiyorsa polemikten başka bir şey üretemez.

BÜLENT TİMURLENK: Başakşehir'in Arda'ya ödeyeceği bir yıllık ücret var. Kulüp olarak gördükleri zararı telafi etmek için verdikleri ceza normal ama para cezaları Arda'nın önünü açacak mı? Arda'ya imaj yapacağız derken batıranlar eserleriyle gurur duyabilirler. Arda'nın Barcelona'dan sonra Türkiye'ye dönmesi hataydı. Mahkeme sonucundan bağımsız söylüyorum: Şimdi de kalması hata olur. Uzak bir coğrafyada kariyerine devam etsin. Ona gereken tek şey huzur...