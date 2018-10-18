Son dakika: 9. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftası, yarın hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği Galatasaray-Bursaspor karşılaşmasıyla başlayacak.
Süper Lig'de bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
YARIN
20.30 Galatasaray - Bursaspor (Ali Palabıyık)
CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa - Akhisarspor (Suat Arslanboğa)
16.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor (Hüseyin Göçek)
19.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe ( Halis Özkahya)
PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor - Atiler Konyaspor (Volkan Bayarslan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor (Mete Kalkavan)
16.00 Ankaragücü - Evkur Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)
19.00 Göztepe - Beşiktaş (Fırat Aydınus)
PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bülent Yıldırım)