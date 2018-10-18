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: 9. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 'de 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 11:17
Son dakika: 9. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 'in 9'uncu haftası, yarın hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği Galatasaray-Bursaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Süper Lig'de bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

YARIN
20.30 Galatasaray - Bursaspor (Ali Palabıyık)

CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa - Akhisarspor (Suat Arslanboğa)
16.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor (Hüseyin Göçek)
19.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe ( Halis Özkahya)

PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor - Atiler Konyaspor (Volkan Bayarslan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor (Mete Kalkavan)
16.00 Ankaragücü - Evkur Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)
19.00 Göztepe - Beşiktaş (Fırat Aydınus)

PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bülent Yıldırım)

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Son dakika: 9. haftanın hakemleri belli oldu
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