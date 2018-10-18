Süper Lig'de 9. hafta Galatasaray-Bursaspor maçıyla başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yarın lider Galatasaray ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen Süper Lig'de 9. haftanın ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de Bursaspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
19 Ekim Cuma:
20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom)
20 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)
21 Ekim Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz AlanyaspAntalyalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)
19.00 Göztepe-Beşiktaş (Bornova)
22 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)