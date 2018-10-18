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'de 9. hafta - maçıyla başlıyor

Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen Spor Toto 'de 9. haftanın ilk maçında yarın ile karşı karşıya gelecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 10:54
Süper Lig'de 9. hafta Galatasaray-Bursaspor maçıyla başlıyor

Spor Toto 'de 9. hafta heyecanı yarın lider ile arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen Süper Lig'de 9. haftanın ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de spor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

19 Ekim Cuma:

20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom)

20 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)

21 Ekim Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz AlanyaspAntalyalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)

19.00 Göztepe-Beşiktaş (Bornova)

22 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

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Süper Lig'de 9. hafta Galatasaray-Bursaspor maçıyla başlıyor
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