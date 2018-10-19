Gençlerbirliği'nde tek eksik

Spor Toto 1. Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan Gençlerbirliği, 9. haftada sahasında yarın oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, hız artırmaya yönelik çalışmayla idmanı tamamladı.
Antrenman sonunda doğum gününde İzlanda Milli Takım kampında bulunan Kari Arnason'a gecikmeli bir doğum günü kutlaması yapıldı.
TEK EKSİK DENİZ YILMAZ
Başkent ekibinde cezalı futbolcu bulunmazken tedavisine devam edilen Deniz Yılmaz, Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Osmanlı Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek.