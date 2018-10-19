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'nde tek eksik

Başkent ekibinde tedavisine devam edilen forma giyemeyecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 15:00
Gençlerbirliği'nde tek eksik

Spor Toto 1. Lig'de 8'de 8 yaparak liderlik koltuğuna oturan , 9. haftada sahasında yarın oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, hız artırmaya yönelik çalışmayla idmanı tamamladı.

Antrenman sonunda doğum gününde İzlanda Milli Takım kampında bulunan Kari Arnason'a gecikmeli bir doğum günü kutlaması yapıldı.

TEK EKSİK DENİZ YILMAZ

Başkent ekibinde cezalı futbolcu bulunmazken tedavisine devam edilen , Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Osmanlı Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek.


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Gençlerbirliği'nde tek eksik
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