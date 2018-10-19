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3 eksikle çalıştı

Atiker 'da Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sürüyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 14:04
Konyaspor 3 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'i 9'uncu haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Atiker , sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana apandisit ameliyatı olan ve tedavisi süren Ali Turan, aktif dinlenme yapan Paolo Hurtado ve Abdou Razack Traore katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 yapılan pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlılar iki gruba ayrılarak yaptığı savunma-hücum organizasyonunun ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

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Konyaspor 3 eksikle çalıştı
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