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Onyekuru 1 ay yok

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Onyekuru 1 ay yok
23 günde 6 maça çıkacak olan , startı bugün Bursaspor maçıyla veriyor. Çarşamba günü 04'ü konuk edecek sarı-kırmızılıların sonraki durağı Yeni deplasmanı olacak. Dönüşünde ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak Aslan, derbinin ardından 5 günde iki deplasmana (Schalke ve Kayserispor) çıkacak. Zorlu seri öncesi Galatasaray'a 2 oyuncudan kötü haber geldi. Sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Henry Onyekuru, 4-6 hafta yok. Sağ kasığında zorlanma olan Garry Rodrigues de bu akşamki maçta forma giyemeyecek.
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Onyekuru 1 ay yok
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