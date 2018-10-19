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Slimani takımdan ayrı

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Slimani takımdan ayrı
Fenerbahçe, dün yaptığı aile kahvaltısının ardından Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde milli takımlardan dönen isimler de idmanda yer aldı. Sakatlığı devam eden İslam Slimani ise takımla birlikte çalışmadı. Cezayirli oyuncunun Sivas deplasmanında oynama ihtimalinin hayli düştüğü, bugün Sivas'a gidecek kafilede yer almasının beklenmediği gelen bilgiler arasında.

SİVAS YOLCULUĞU BUGÜN
F.Bahçe bugün öğlen son idmanını 'nde yapacak ve saat 20.30'da 'den kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek. Reyes takıma bugün katılacak
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Slimani takımdan ayrı
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