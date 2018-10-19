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Başkan ’ın forma giyeceği takımın teknik direktörlüğünü Lucescu yapacak, maçı Çakır yönetecek

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Şöhretler maçı Cüneyt Çakır’ın
Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Okçular Vakfı, Gençlik ve , Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile 'un desteğiyle, bölge gençlerini sanat, spor ve eğlenceyle buluşturmak amacıyla düzenlenen Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali dün başladı. Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı şöhretler karması maçı yarın oynanacak. Mücadeleyi yönetecek. Başkan Erdoğan'ın yer alacağı takımın teknik direktörlüğünü A Milli Takım'ın hocası Mircea Lucescu yaparken rakip takımı sahaya eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen çıkaracak.
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