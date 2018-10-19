Şöhretler maçı Cüneyt Çakır’ın

Diyarbakır
Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Okçular Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı
, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Telekom
'un desteğiyle, bölge gençlerini sanat, spor ve eğlenceyle buluşturmak amacıyla düzenlenen Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali dün başladı. Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı şöhretler karması maçı yarın oynanacak.
Mücadeleyi Cüneyt Çakır
yönetecek. Başkan Erdoğan'ın yer alacağı takımın teknik direktörlüğünü A Milli Takım'ın hocası Mircea Lucescu
yaparken rakip takımı sahaya eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen çıkaracak.