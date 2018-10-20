40 dakikada 3 fire birden

Galatasaray
'ın başına dün sahalarda ender görülen bir olay geldi. Cimbom, 40 dakika içerisinde üç oyuncusunu sakatlığa kurban vererek, oyuncu değişiklik haklarını kullanmak zorunda kaldı. Serdar Aziz
, oyuna devam edemeyince, 20. dakikada yerini Maicon'a bıraktı. 21'de Feghouli, sakatlık nedeniyle kenara geldi. Cezayirli yıldızın yerine sakatlıktan yeni çıkan Eren oyuna dahil oldu. Galatasaray, son şoku ise 40. dakikada Fernando
ile yaşadı. Fatih Terim
, sambacıyı 42. dakikada kulübeye çekerken, Selçuk İnan
'ı ısınmadan sahaya sürdü. İNCE: CİDDİ GÖRÜNÜYOR
Üç oyuncu da adale sakatlığı yaşarken, kulüp doktoru Yener İnce, "Fernando ve Feghouli'nin durumu ciddi görünüyor. Kontroller sonrası durumları netleşecek"
ifadesini kullandı. 3 YIL SONRA AYNI KABUS
3 oyuncusu ilk yarıda sakatlanan Galatasaray, benzer bir durumu Temmuz 2015'te yaşamıştı. Cimbom, 4-3 kaybettiği Rize deplasmanında ilk yarıdasakatlıklar nedeniyle iki değişiklik yapmıştı.